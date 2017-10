Mike Karena, de baixa dos setmanes

Ariadna Pujol, del Cadí, té afectat el lligament creuat del genoll

Mike Karena, pivot de l’Actel Força Lleida, estarà almenys dos setmanes de baixa pels problemes que arrossega al genoll esquerre i que ja li van impedir debutar davant del Barça B. La ressonància magnètica que se li va practicar la setmana passada ha revelat que pateix una inflamació a l’altura del genoll, però sense afectació dels lligaments ni el menisc. “No s’aprecia més que la inflamació, però a l’estar tan inflat és difícil de veure si hi ha una mica més, que no sembla que n’hi hagi”, va afirmar ahir Xavi Peirau, membre dels serveis mèdics del club. És per