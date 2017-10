Buscant el primer triomf

El Cadí s’estrena avui a casa davant el Campus Promete després de perdre en el debut || Bahí i Ariadna Pujol són baixa i Ramirez podrà jugar però minvada

El Cadí la Seu buscarà aquesta nit (21.00), amb les càmeres de Teledeporte com a testimonis, la primera victòria de la temporada després d’estrenar-se amb derrota diumenge passat a Madrid davant del Gipuzkoa. El Campus Promete, que va ser esclafat en el seu debut per l’Al-Qázeres, líder provisional de la Lliga DIA, posarà a prova un quadre urgellenc que tornarà a afrontar el partit en precari per culpa de les lesions.A la baixa ja coneguda de la pivot i capitana Georgina Bahí, que no reapareixerà fins a mitjans de novembre, se li ha unit Ariadna Pujol, lesionada davant del quadre