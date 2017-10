El de Cervera és el màxim candidat per guanyar el Mundial

"Els números somriuen a Marc Márquez" aquest és l’axioma que encapçala una informació de la pàgina web del campionat del món de MotoGP, que assegura que "el pilot que lidera a quatre proves per al final del Mundial ha acabat emportant-se el títol la majoria de les vegades".

La pàgina oficial del campionat, Motogp .com, veu Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) com a favorit en la gran majoria dels casos, ja que "els números indiquen que el de Cervera és el màxim candidat per guanyar el Mundial".

Márquez és líder de la competició quan falten quatre Grans Premis per al final, amb 16 punts sobre l’italià Andrea Dovizioso (Ducati Desmosedici GP17) i amb 28 sobre Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1).

Amb l’actual sistema de punts, establert en la temporada 1993, només en dos ocasions el campió no era líder a falta de quatre curses; la primera vegada va succeir l’any 2015, quan l’italià Valentino Rossi (Yamaha YZR M 1) era líder en el Gran Premi d’Aragó, amb 263 punts, catorze més que el seu company d’equip, Jorge Lorenzo (Yamaha YZR M 1), qui finalment es va adjudicar el títol amb cinc punts d’avantatge sobre Rossi.

La segona ocasió va ser en la temporada el 1998, quan l’italià Max Biaggi (Honda NSR 500) va sortir del circuit de Brno, escenari del Gran Premi de la República Txeca, amb quatre punts d’avantatge sobre l’australià Michael Doohan (Honda NSR 500), que al final va guanyar el seu cinquè títol mundial amb 52 punts d’avantatge sobre Biaggi.

Aquests mateixos números als que fa referència el web oficial del mundial de MotoGP també afirmen que "el tercer mai no guanya", pel que en aquest cas Maverick Viñales el té molt complicat ja que "mai el que anava tercer en el campionat a falta de quatre proves va acabar sent campió del Món".

I per a més constatació de les dades, a la pàgina se cita un altre fet inqüestionable i és que "sempre que s’ha situat líder, Márquez ha estat campió i, en la categoria regna, únicament ha perdut una vegada el lideratge, aquesta temporada, amb la ruptura de motor a Silverstone (Anglaterra)".