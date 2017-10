L’esport també s’atura

Nombrosos clubs lleidatans i catalans van secundar ahir la jornada de protesta per la violència policial de diumenge passat || Els equips no es van entrenar i les instal·lacions van estar tancades

Catalunya va aturar-se ahir en protesta per la brutal violència policial exercida diumenge per la Guàrdia Civil i la Policia Nacional sobre els ciutadans que van anar a votar en el referèndum. També va parar per aquest motiu l’esport català. Les instal·lacions esportives de Lleida i de Catalunya van estar buides. No hi va haver els habituals entrenaments d’un dimarts ni actes organitzats per clubs o federacions.La gran majoria ho havien anunciat dilluns mateix, emetent comunicats de condemna als gravíssims fets ocorreguts diumenge i afegint-se a la jornada d’aturada general que s’havia convocat ahir.Van parar equips com Força Lleida i