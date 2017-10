Mototeràpia per als discapacitats

Per segon any consecutiu, l’equip de motociclisme Lleides ha organitzat una jornada de mototeràpia, dirigida a persones amb discapacitat. Aquesta vegada han sigut els integrants de la Fundació Aspros de Lleida els que han gaudit d’un dia diferent al costat dels pilots internacionals de freestyle i motocròs de l’equip, com Antonio Navas, Marc Pinyol, Rocky Florensa i Rayco Díaz. Una vintena de persones de totes les edats amb discapacitat en diferents nivells van descobrir el món del motor de la mà dels riders de l’equip Lleides.

“Des que vam posar en pràctica la mototeràpia el 2016, ens vam adonar que havíem de repetir. És una experiència extraordinària per a nosaltres i per a ells, per la qual cosa continuarem apostant per això”, va explicar el mànager de Lleides, Antonio Navas.