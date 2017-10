Cristiano aterra a la Seu d'Urgell per jugar demà a Andorra

© Cristiano Ronaldo, ahir després d'aterrar a l'aeroport de la Seu Cynthia Sans



Cristiano Ronaldo, al costat dels seus companys de la selecció de Portugal, actual campiona d’Europa, va aterrar ahir a l’aeroport de la Seu d’Urgell per desplaçar-se a Andorra, on demà disputaran el partit de la fase de grups del Mundial de Rússia. Un partit per al qual ja no hi ha entrades, en gran nombre adquirides per la nombrosa colònia portuguesa a Andorra.



L’estrella madridista i els seus companys, entre els quals l’exblanc Pepe, que juga al Besiktas turc, van aterrar a l’aeroport d’Andorra-la Seu passades les 17.00 i immediatament es van traslladar a l’hotel de concentració al Principat, i avui s’entrenaran a l’Estadi Nacional.



Al voltant de mig centenar d’aficionats portuguesos esperaven els futbolistes, sobretot Cristiano, que es va mostrar somrient i va saludar però no va acudir a fer-se fotos ni a firmar autògrafs, una cosa que sí que va fer Pepe abans de pujar a l’autocar.



Els jugadors no van arribar en un avió comercial, sinó en un de militar de la Força Aèria Portuguesa, un CASA que es fabrica a Espanya i que bàsicament es dedica al transport de material i logística. Un segon avió de la delegació portuguesa d’Air Europa operat per Swiss Air va arribar una mica abans.