Venudes 434 entrades

En el primer dia de venda per al partit davant de la Reial Societat que es jugarà el dijous 26 a les 19.30 hores || El club supera la xifra de 3.000 abonats

La informació de qualitat té un preu Si ja ets subscriptor, identifica't i tindràs accés a tots els continguts

Si encara no ho ets, compra la subscripció que més encaixa amb tu

Notícia / pàgina

Comprar

SEGRE en format digital Informa't

SEGRE en paper +

SEGRE en format digital Informa't

El Lleida Esportiu va despatxar ahir un total de 434 entrades en el primer dia de venda per al partit d’anada dels setzens de final de la Copa del Rei que disputarà davant de la Reial Societat al Camp d’Esports i la data del qual serà, finalment i tal com es preveia, el dia 26 d’aquest mes, dijous, a partir de les 19.30 hores i televisat en directe per beIN LaLiga. El motiu, com ja es va apuntar pràcticament des que es va conèixer el sorteig, és que el dilluns d’aquella setmana juga partit de Lliga l’equip donostiarra a Anoeta