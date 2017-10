“He avisat perquè no passi el mateix que amb el

Albadalejo elogia el Llagostera, que “no ha començat bé però acabarà a dalt”

El tècnic del Lleida Esportiu, Gerard Albadalejo, va dir ahir que, de cara al partit de demà contra el Llagostera (17.30), ha advertit l’equip del que va succeir en l’últim matx a casa davant del Saguntí quan, malgrat dominar el joc, va encaixar la primera derrota de la temporada. “No els he cridat l’atenció als jugadors, però sí que els he advertit. El dia del Saguntí no vam poder materialitzar les nostres clares ocasions de gol i ells, en canvi, fent poc ens van fer molt de mal i es van emportar el triomf”, va assenyalar Albadalejo.

També es va referir a la victòria de la passada jornada a Ontinyent que es va produir a última hora, malgrat haver pogut sentenciar. “No em preocupa no haver aprofitat ocasions clares, però el que sí que estem treballant és buscar el gol en els primers minuts perquè si sortim forts i marquem en els primers 15 o 20 minuts, el rival deixa més espais i podem contraatacar millor”, va explicar el tècnic blau.

Va elogiar el Llagostera, “un equip que no ha tingut una bona arrancada, però que penso que ben aviat estarà a prop de les primeres posicions”.

El tècnic lleidatà també va parlar de la situació a Catalunya: “Ens hem aïllat completament. De portes endins ens centrem en el partit que ens toca i de portes enfora condemnem, com ja va fer el club, el que va succeir al nostre país diumenge, ja que va ser una cosa lamentable.” Són baixes Noel i Mousa, lesionats, i Max, seleccionat amb Andorra.

D’altra banda, el centrecampista Mustapha es va estrenar ahir com a pare d’un nen que es dirà Abubakar.