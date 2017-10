Sense fortuna

L’Actel Lleida encadena la segona derrota en un partit que va dominar per moments però que va acabar cedint al final || A l’equip li va faltar recursos a causa de les baixes

L’Actel Lleida va encadenar la segona derrota de la temporada (89-94) en un partit que va dominar durant molts minuts però que va acabar cedint en els últims instants. Les absències de Derksen i Karena, sense que serveixin d’excusa, continuen sent una llosa per a un equip en què l’orgull i el punt d’honor no van bastar per estrenar-se davant l’afició, i això que va anotar 14 triples –els mateixos que el Palma–, a un del rècord històric. L’Actel va iniciar el matx amb les idees clares, amb un bàsquet fluid i buscant bones posicions de llançament. No va tardar