Debut amb victòria de l'ICG Lleida Llista en l'OK Lliga (4-3)

Actualitzada 08/10/2017 a les 13:14

L’ICG Lleida Llista ha començat aquest migdia amb bon peu la nova temporada en l’OK Lliga en imposar-se a casa a l’Alcoi per 4-3, confirmant així les bones sensacions de la pretemporada. El partit a l’Onze de Setembre, presenciat per uns 400 espectadors, ha començat amb un ritme trepidant i oportunitats per als dos equips. Tanmateix, els jugadors entrenats per Albert Folguera han trencat aquesta igualtat en un vertiginós tram final de la primera part, amb un gran joc que ha entusiasmat el públic a partir del gol inicial aconseguit en el minut 16 per César Candanedo, un dels fitxatges d’aquest any. El mateix Candanedo ha tornat a marcar en el minut 22 i una altra de les incorporacions, Jordi Creus, ha fet pujar al marcador el 3-0 amb el qual s’ha arribat al descans.

L’Alcoi ha reaccionat en la segona meitat i ha escurçat distàncies amb un gol de Maximiliano en el minut 37. Poc després, l’ICG ha tingut l’oportunitat de marcar el quart gol amb un llançament de falta directa, però no ha pogut transformar-lo i l’Alcoi, per mitjà de Pere Cañellas, ha marcat i ha posat un amenaçador 3-2 al marcador. No obstant això, una altra de les incoporaciones de l’ICG, el francès Roberto Di Benedetto, ha marcat en el minut 43 el quart gol que semblava sentenciava el partit, però els jugadors i l’afició local han hagut de tornar a patir quan de nudevo Maximiliano ha marcat el 4-3 a falta d’un minut per al final. Però ja no hi ha hagut temps per a més i els de Folguera han sumat la seua primera victòria en el debut en aquesta Lliga.