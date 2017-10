El Lleida es consolida en les primeres posicions en guanyar el Llagostera (1-0)

Actualitzada 08/10/2017 a les 19:25

El Lleida Esportiu ha aconseguit aquesta tarda una victòria per la mínima davant del Llagostera (1-0) que el consolida als primers llocs de la classificació, ja que és quart, en zona de play off d’ascens, amb 15 punts. L’equip de Gerard Albaladejo ha sortit a totes i tot just començar el partit Marc Nierga ha tingut una bona ocasió per marcar que el porter visitant ha salvat enviant la pilota a córner. Poc després, ha estat Iván Agudo el que ha tingut una altra oportunitat amb un tret que ha sortit alt. Però a partir d’aquí, el joc d’atac ha decaigut notablement i a tot just hi ha hagut noves oportunitats tant per part del Lleida com del Llagostera, que és penúltim en la tabla malgrat comptar a les seues files amb alguns d’il·lustres de la categoria com l’excapità del Lleida Raúl Fuster.

Al descans s’ha arribat amb el marcador inicial i Albaladejo ha introduït un canvi ja d’inici en la segona part amb l’entrada al terreny de joc de Moustapha en substitució de Lázaro. I com havia succeït en el primer temps, el Lleida ha sortit a l’atac i, en aquesta ocasió, ha marcat el que a la fi seria el gol de la victòria. El seu autor ha estat Jorge Félix, en el minut 48, amb una rematada des de dins de l’àrea a centre de Pumar. Uns minuts després ha estat Iván Agudo el que ha pogut marcar el segon, però el seu tret ha sortit fregant el pal i en el minut 60 s’ha viscut un dels moments més emocionants del partit, quan el públic ha acomiadat amb grans aplaudiments Raúl Fuster en ser substituït pel tècnic visitant. Fins al final del partit, el Lleida ha mantingut a tota hora el control i amb prou feines s’ha vist amenaçat pel Llagostera. Així doncs, victòria per la mínima que certifica un bon inici de temporada.