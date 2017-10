El Vila-sana derrota en l’últim amistós l’Alcorcón

Victòria per 2-1 que li permet acabar cinquè a la Copa Esports Penedès

El Vila-sana es va imposar ahir per 2-1 a l’Alcorcón a Vilanova i la Geltrú, per la qual cosa va finalitzar en cinquena posició a la Copa Esports Penedès en el que era l’últim partit amistós de preparació per a l’inici de Lliga. Les del Pla d’Urgell debutaran a l’OK Lliga femenina dissabte vinent, a la seua pista, rebent a les 19.30 el Reus.El duel va ser de domini lleidatà, que es va mostrar més superior al rival del que reflecteix el marcador. Els pals i la bona actuació de la portera de l’equip madrileny van impedir que la victòria