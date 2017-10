Descens a ritme de samba

El brasiler Walace Miranda s’endú el triomf absolut de la X edició del Lleida Down Town Internacional de bicicleta de muntanya extrema || Hi van participar uns 90 corredors en diverses categories

El brasiler Walace Henri Miranda, de l’equip Fox-Choayong Dopamina, va ser el vencedor absolut de la desena edició de la Lleida Down Town Internacional, la prova de bicicleta de muntanya extrema que es va disputar ahir al matí pels carrers del Centre Històric de Lleida. Miranda va ser el més ràpid al cobrir el descens des del Castell del Rei fins al Mont de Pietat de l’avinguda Blondel, superant a més els diferents obstacles que hi havia al llarg del vertiginós recorregut.Al darrere del corredor brasiler es van classificar, per aquest ordre, Pol Romero (The Bike Village) i David Acedo