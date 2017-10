Treballada victòria

El Tamarit es va quedar amb els punts a l’imposar-se (4-1) a un Fraga irregular, que va començar millor i que es va avançar al marcador però que va acabar desinflant-se a mesura que avançava el partit. Els visitants es van avançar aviat gràcies al gol de Casanova quan amb prou feines s’havien jugat 4 minuts de joc. El Fraga va perdonar en diverses ocasions, inclòs un xut al travesser. El Tamarit va reaccionar i va passar a l’atac i va poder empatar en un bon xut que Puigvert va aturar amb encert. Els locals van empatar just abans del descans (1-1). Ja a la segona meitat, la tendència observada abans de la pausa es va confirmar i el Tamarit va créixer, mentre el Fraga es va anar difuminant amb el pas dels minuts. Al 72, Espinosa va marcar el 2-1 i posava per davant amb justícia el Tamarit i només quatre minuts després va ampliar la renda (3-1). El Fraga ja no va poder reaccionar i amb tot decidit, al 89, Galcerán va tancar el marcador amb el 4-1 que donava un treballat triomf al Tamarit.