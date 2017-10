De Lleida al rànquing ATP

Pablo Irigaray, de 20 anys, i Òscar Manciñeiras, de 22, tots dos del CT Lleida, sumen els primers punts a la llista mundial i busquen l’elit || Formen grup de competició avalats pel club

Qualsevol aficionat al tenis té al cap campions com Nadal, Federer, Murray o Djokovic, aixecant els trofeus de Roland Garros, la Copa Davis i Master Series, guanyant grans quantitats de diners i fent campanyes de publicitat, però darrere de qualsevol tenista professional, fins al més anònim del circuit, hi ha grans sacrificis que la majoria de les vegades no troben recompensa. Dos jugadors del Club Tennis Lleida, Pablo Irigaray, de 20 anys, i Òscar Manciñeiras, de 22, han iniciat aquest camí per intentar viure de la raqueta avalats pel seu club i tutelats per l’entrenador, Kike Huelin. Ja apareixen al