El Cervera paga els nervis del debut a casa

Cau golejat davant del Ciutat de Torrent

El Cervera-Segarra no va poder celebrar el primer partit com a local a Segona amb una victòria i va caure golejat (1-8) contra el Ciutat de Torrent, un dels ferms candidats a l’ascens a Primera. Les lleidatanes van començar el matx molt nervioses i ho van pagar car davant d’un rival que no va desaprofitar la imprecisió de les locals, que van encaixar quatre gols abans del descans. A la segona meitat, malgrat que el Ciutat de Torrent va fer el 0-5, el Cervera-Segarra va oferir una imatge millor. D’aquesta manera, Carla va poder retallar diferències. Les lleidatanes van seguir arriscant, amb cinc jugadores atacants, però les valencianes van sentenciar amb dos dianes més a l’aprofitar les pèrdues de pilota i anotant a porteria buida. En els últims minuts, el Ciutat de Torrent va anotar el vuitè a l’executar a la perfecció una jugada d’estratègia des de la banda. Després de la primera derrota de la temporada, el Cervera-Segarra intentarà sumar el segon triomf a la complicada pista del Concòrdia de la Llagosta, un altre equip favorit per ser a dalt.