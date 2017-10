El Lleida Esportiu presenta els seus quatre equipatges

Actualitzada 10/10/2017 a les 13:15

© L'equipatge de la senyera. Magdalena Altisent © El primer equipatge. Magdalena Altisent © El segon equipatge Magdalena Altisent © El tercer equipatge Magdalena Altisent







El Lleida Esportiu ha presentat aquest dimarts els quatre equipatges d'aquesta temporada. Entre elles, es troba la de la senyera, la qual està prevista lluir aquest cap de setmana en el partit al camp de l'Alcoi. Serà un desplaçament que es produirà enmig de la situació política que es viu a Catalunya i en una setmana que es preveu decisiva en aquest sentit. Avui el club s'ha reunit amb els cossos de seguretat per elaborar el pla de viatge i estudiar si s'ha de fer variacions en el protocol per evitar algun tipus d'incident. Tot i això, es confia en que no hi hagi problemes i tot transcorri amb normalitat.