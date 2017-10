L’Escola del Balàfia Vòlei creix amb el Voleibolitza’t

Dobla inscripcions després de la campanya de captació feta pel club

La informació de qualitat té un preu Si ja ets subscriptor, identifica't i tindràs accés a tots els continguts

Si encara no ho ets, compra la subscripció que més encaixa amb tu

Notícia / pàgina

Comprar

SEGRE en format digital Informa't

SEGRE en paper +

SEGRE en format digital Informa't

El Balàfia Vòlei no para de créixer, tant els equips de formació com la base de la piràmide. “En lloc d’esperar que ens vinguin jugadors, hem decidit anar a buscar-los nosaltres”, explica Mario Martínez, director esportiu del club. Després de la campanya Voleibolitza’t, que es va posar en marxa la temporada passada, l’Escola de Vòlei del club ha doblat els inscrits i, per primera vegada, compten amb equips a totes les línies de la base, tant masculins com femenins. L’Escola té uns quaranta nens i nenes, dels quals una quinzena són nous. En total, el club compta amb uns cent