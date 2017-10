Per fi... la primera

L’Actel Lleida estrena el caseller de victòries al guanyar a la pista de l’Osca || Els de Comenge van dominar tot el partit, però no van poder segellar el triomf abans

L’entrenador, Borja Comenge, abans del partit, va dir que no esperava cap tipus de reacció del públic local respecte a la situació política a Catalunya i així va ser. El públic d’Osca es va mostrar molt respectuós amb els rivals i no hi va haver cap mala paraula entre les dos aficions. Com ha de ser.?Els lleidatans van arribar a passar per sobre del rival, però mai van tancar el partit a Oscaosca L’Actel Lleida va aconseguir ahir la primera victòria de la temporada. Va ser a la pista del Peñas Osca (64-73) en un partit que l’equip de