Àlex Márquez domina la primera tanda, però és superat per Luthi a la segona

Actualitzada 13/10/2017 a les 11:27

© Àlex Màrquez EFE

El suís Thomas Luthi (Kalex), en tot just sis voltes, va aconseguir el millor temps de Moto2, per tenir després una caiguda sense conseqüències que el va deixar inèdit en la resta de la segona tanda. Si al matí, a la primera tanda, el més ràpid havia estat el lleidatà Alex Márquez (Kalex), a la tarda va ser el pilot helvètic que de seguida es va posar al capdavant de la classificació millorant en 178 mil·lèsimes de segon el registre del petit dels germans Márquez, però tot just dos voltes més tard va patir un contratemps que va deixar la seua moto seriosament feta malbé i el va obligar a veure la resta de l’entrenament des del seu taller.