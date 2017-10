Karena, baixa dos setmanes més

El pivot neozelandès no ha millorat de la lesió de genoll i seguirà guardant repòs uns altres quinze dies || Comenge veu complicat fitxar, però no descarta fer-ho si la lesió acaba agreujant-se

La baixa de Mike Karena s’allargarà, almenys, dos setmanes més, ja que els problemes que el jugador arrossega des de la pretemporada al genoll esquerre persisteixen. El pivot neozelandès, que no ha pogut debutar aquesta temporada en partit oficial, té encara una important inflamació al genoll. “Li hem hagut de tornar a treure líquid i infiltrar-lo de nou. Veurem com evoluciona amb aquest nou tractament durant les dos pròximes setmanes que estarà en repòs. De moment serem conservadors, si la situació no millora ja mirarem altres alternatives”, va indicar Xavier Peirau, membre dels serveis mèdics del club.Amb aquest nou contratemps,