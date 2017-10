Puyuelo i Carulla ‘volen’ a l’aeroport d’Alguaire

Prop de quatre-cents atletes a la prova disputada per la pista

Víctor Puyuelo i Rosamari Carulla van guanyar els deu quilòmetres de l’aeroport d’Alguaire, cita que ahir va congregar uns 400 participants, que per primera vegada van poder córrer per la pista. També es va estrenar la distància de cinc quilòmetres, en la qual es van imposar Bashir Butt i Sandra Borda. A la prova llarga, Puyuelo (CA Oroel Jaca) va guanyar la categoria masculina amb un temps de 31:32, una bona marca però insuficient per superar el rècord de 31:13, que suposava un premi de 150 euros. Segon va ser Antoni Carulla (Runners Balaguer), amb un registre de 33:39, seguit del veterà Sancho Ayala (Fondistes Solsonès), amb 34:35. En dones no va fallar Rosamari Carulla (Logiesport-La Guineu), que va firmar una nova victòria (39.38), lluny del rècord (37:05) però que li permet liderar la Lliga Ponent de la qual és la vigent campiona. Gemma Bonjorn (Track), amb 41.47, es va classificar segona i la independent Adriana Daza, amb 41.56, va completar el podi. Quant a la distància curta, Bashir Butt (Esports Truga) es va imposar amb un temps de 16.28, seguit de Martí Sabater (Logiesport-Tallers Enric), amb 17.10, i Sergi Nunes (Runners Balaguer), amb 17.28, que es manté al capdavant de la Lliga Ponent. En dones, la victòria va ser per a Sandra Borda (Xafatolls), amb 21.24, només sis segons més ràpida que Maria Bertran (Esports Truga). La reusenca Laura Pallejà va ser tercera i Natàlia Bernat (Runners Balaguer), actual líder de la Lliga, va entrar quarta.