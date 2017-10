Màrquez resta importància a l’avantatge, a pesar que reconeix que “en cas d’error, sempre estaràs a la lluita” || El lleidatà espera una cursa en sec

Marc Màrquez (Repsol Honda) defensarà el liderat al Mundial de MotoGP aquest cap de setmana al Gran Premi del Japó, quinzena cita del calendari i primera de la sempre exigent i decisiva gira transoceànica de tres curses consecutives i prèvia al tancament a Xest (València). L’actual campió camina ferm cap a la quarta corona mundialista en la categoria reina i afrontarà la cita a Motegi amb 16 punts de renda sobre Andrea Dovizioso i 28 sobre Maverick Viñales, diferències que per al lleidatà no són gens determinants. “La gent ho veu molt fàcil, però setze punts no són res. Ho