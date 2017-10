Marc Màrquez sortirà des de la tercera posició a Motegi

El francès Johann Zarco va ser el més ràpid en MotoGP, mentre que Àlex partirà segon en Moto2

El francès Johann Zarco (Yamaha YZR M 1) va aconseguir la seua segona 'pole' en la temporada del seu debut en MotoGP, en ser el més ràpid en els entrenaments del Gran Premi del Japó de la categoria reina, en els que Marc Màrquez (Repsol Honda RC 213 V) va fallar en la seua estratègia en optar per muntar pneumàtics de sec quan l’asfalt no estava encara per a aquestes condicions. Zarco va aconseguir la seua segona millor classificació d’entrenaments, després de l’obtinguda en el Gran Premi d’Holanda.

En la segona tanda de qualificació, de la qual va quedar fora Maverick Viñales, que demà sortirà catorzè, Màrquez va deixar molt clares les seues aspiracions a una nova millor classificació d’entrenaments, la que hagués estat la setena de la temporada, en marcar en la seua segona volta 1:53.903, que novament batia el millor temps de tot el cap de setmana. Però l’estratègia final li va arrabassar qualsevol possibilitat. El lleidatà es va equivocar en entrar al seu taller per canviar pneumàtics i optar per muntar compostos per a asfalt sec, doncs aquest no estava encara en condicions per a això i va acabar condicionant el seu rendiment, mentre els seus rivals el van superar en l’última volta. Va ser el cas de Zarco i de l’italià Danilo Petrucci (Ducati Desmosedici GP17), que el van acabar relegant a la tercera posició, encara que va poder haver estat pitjor, ja que diversos pilots més van rodar en alguns de parcials per sota dels seus, però van fallar en l’últim.

El també italià Andrea Dovizioso (Ducati), el màxim rival del lleidatà pel títol mundial, només va poder acabar novè, mentre que Dani Pedrosa va ser sisè i Valentino Rossi dotzè.

En Moto2, Àlex Màrquez sortirà des de la segona posició, per darrere del japonès Takaaki Nakagami (Kalex), que va firmar la 'pole', mentre que en Moto3 el més ràpid va ser l’italià Nicolo Bulega (KTM).