El Lleida empata a Alcoi (1-1) amb la samarreta de la senyera

Continua invicte en els desplaçaments i es manté en posicions de play off

© Els jugadors del Lleida celebren el gol de l'empat, marcat per Jorge Félix.

El Lleida ha arrencat un punt aquesta tarda en el camp de l’Alcoià, en empatar 1-1 en un partit en el qual ha pogut jugar amb la samarreta de la senyera, després que la Federació Espanyola de Futbol li ho hagués prohibit en dos ocasions anteriors.

Amb aquest empat, l’equip de Gerard Albadalejo es manté en la quarta posició de la taula, en zona de play off d’ascens, amb 16 punts i continua invicte en els desplaçaments. D’aquests 16 punts, el Lleida n’ha aconseguit 9 fora de casa i 7 al Camp d’Esports. Com a visitant ha aconseguit dos victòries i tres empats.

L’Alcoià, que encara no ha guanyat al seu camp, ha sortit al camp disposat a estrenar-se davant de la seua afició i no ha tardat a marcar l’1-0. L’autor ha estat Gato, amb una rematada al minut 10 que ha superat Diego Rivas. El Lleida ha marcat poc abans del descans, en el minut 44, gràcies a un rematada de Jorge Félix, que es consolida com a pitxitxi de l’equip després del seu quart gol a la Lliga.

En la segona part els dos equips han tingut ocasions però el marcador ja no s’ha mogut, amb la qual cosa el Lleida ha assegurat un valuós punt. El pròxim partit serà diumenge dia 22 en el Camp d’Esports, on rebrà al Cornellà, cinquè classificat amb només dos punts menys que els lleidatans.