Examen davant un gran

La informació de qualitat té un preu Si ja ets subscriptor, identifica't i tindràs accés a tots els continguts

Si encara no ho ets, compra la subscripció que més encaixa amb tu

Notícia / pàgina

Comprar

SEGRE en format digital Informa't

SEGRE en paper +

SEGRE en format digital Informa't

Amb la tranquil·litat que dóna haver estrenat el caseller de victòries, després de guanyar dimecres passat a Osca, l’Actel Força Lleida afronta avui al Barris Nord (18.00), on encara no ha guanyat aquesta temporada, el tercer partit en nou dies, i ho farà davant d’un rival dels grans, un ex-ACB com el Breogán que aquesta temporada ha confeccionat una plantilla pensant en el retorn a la màxima categoria. Serà una prova de foc en la qual l’equip de Borja Comenge posarà a prova la seua millora, que ha anat creixent des del seu debut i malgrat les importants baixes de