Marc Màrquez és segon al Japó i Àlex guanya la cursa de Moto2

El cerverí segueix líder del Mundial de MotoGP amb onze punts d'avantatge sobre Dovizioso, guanyador avui

Marc Màrquez ha estat segon aquesta matinada al Gran Premi de Japó de MotoGP i continua líder del Mundial, ara amb onze punts d'avantatge sobre Andrea Dovizioso, guanyador avui. Per la seva banda, Àlex Màrquez ha aconseguit la seva tercera victòria de la temporada a Moto2.

Dovizioso ha vençut després d'una lluita molt intensa amb Marc en les últimes quatre voltes, amb avançaments espectaculars entre tots dos. En el gir final, Dovizioso, que era segon, ha aprofitat una relliscada de la moto del rival i en la recta l'ha superat. Tot i que Marc l'ha tornat a passar, Dovizioso ha recuperat el primer lloc i ha guanyat. La tercera posició ha estat per a Danilo Petrucci. L'han seguit Andrea Ianone, Alex Rins, Jorge Lorenzo, Aleix Espargaró, Johan Zarco, Maverick Viñales, Loris Baz i Pol Espargaró, onzè. Valentino Rossi ha abandonat per una caiguda en el primer quart de la cursa. Tant Màrquez com Dovizioso tenen cinc victòries aquesta temporada.

Per la seva banda, Àlex Màrquez ha guanyat la cursa de Moto2 després d'una gran actuació. A l'inici, el japonès Takaaki Nakagami ha manat amb Mattia Pasini, segon, seguit d'Àlex Márquez i Xavier Vierge. En unes condicions molt delicades, per l'aigua, els dos catalans han superat Pasini i, a falta de 5 voltes per al final, Àlex ha avançat Nakagami, s'ha col·locat líder i ha marxat tot sol. Ara és tercer al Mundial a 76 punts de Morbidelli.