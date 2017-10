La Cursa de Sant Miquel suma quasi 300 corredors

La Cursa del Cafè dels Artistes-Sant Miquel, puntuable per a la Lliga Ponent Eurosomni, va reunir aquest diumenge prop de 300 participants en la cinquena edició. La prova, que en principi s’hauria d’haver celebrat el passat 1 d’octubre i que va ser ajornada per no coincidir amb el referèndum, va coronar Antoni Carulla, del club Runners Balaguer, i Mireia Sosa, del Xafatolls, com a guanyadors de la prova de 10 quilòmetres, amb un temps de 34.06 i 38.32, respectivament. En la distància curta, de 5 quilòmetres, els vencedors van ser Martí Sabater, del Logiesport-Tallers Enric, amb un registre de 17.08, i Anna Bové, de l’Esports Truga, que va parar el cronòmetre en 20.43.



La cita següent de la Lliga Ponent serà la Mitja Marató de Mollerussa, que se celebrarà diumenge que ve a la capital del Pla d'Urgell.