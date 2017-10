Un punt més al sarró

El Lleida, ahir sí amb la samarreta de la senyera, millora després d’un mal primer temps i suma un empat que el manté en ‘play-off’ || Torna a marcar Jorge Félix i Valiente estavella una pilota al pal

La informació de qualitat té un preu Si ja ets subscriptor, identifica't i tindràs accés a tots els continguts

Si encara no ho ets, compra la subscripció que més encaixa amb tu

Notícia / pàgina

Comprar

SEGRE en format digital Informa't

SEGRE en paper +

SEGRE en format digital Informa't

El Lleida, que segueix imbatut en els desplaçaments, va sumar un empat en el sempre complicat camp d’El Collao, davant d’un Alcoià en hores baixes –encara no ha guanyat a casa aquesta temporada–, i es manté en zona de play-off. Els de Gerard Albadalejo no ho van tenir gens fàcil al feu alacantí, sobretot a la primera meitat, en què no va estar gens encertat i sempre en mans d’un rival que va marcar molt aviat. L’Alcoià va fer molt de mal per la banda dreta, en la qual Carlos Barreda i Ongba van trobar un veritable passadís davant d’un