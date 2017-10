El poder de la família

Dos parelles de germans bessons, els francesos Roberto i Bruno di Benedetto i Lluís i Andreu Tomàs, juguen al Llista || Els quatre hi veuen més aspectes positius a l’estar al mateix equip

És fàcil que dos germans practiquin un mateix esport, que juguin al mateix equip també pot ser freqüent, però que coincideixin en una plantilla de deu jugadors dos parelles de germans bessons, no és gens habitual. A l’ICG Software Lleida hi ha aquesta temporada els acabats de fitxar Roberto i Bruno di Benedetto, bessons francesos de pare sicilià i mare gallega, amb els bessons de Tremp Lluís i Andreu Tomàs. Tots ells veuen avantatges en el fet de compartir equip amb un germà, encara que reconeixen que alguns comentaris que es dediquen no s’atrevirien a fer-los amb altres companys. “Si