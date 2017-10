El Tour torna a Aran

La setzena etapa de la ronda del 2018 discorrerà per Pontaut, Les i Bossòst abans d’ascendir el port d’Eth Portilhon || Diversos equips ja han reservat hotel a la Val per al 24 de juliol

El Tour de França, la prova ciclista per etapes més important del món, tornarà a la Val d’Aran l’any que ve. Aquesta vegada ho farà de forma testimonial, ja que amb prou feines seran divuit els quilòmetres que discorreran per les carreteres araneses –les úniques no franceses de la ronda– corresponents a la setzena etapa, fixada per al 24 de juliol, després de l’última jornada de descans, amb sortida des de Carcassona i arribada a Bagnères-de-Luchon. Serà la tercera vegada en els últims cinc anys que la ronda gal·la recalarà a la Val d’Aran. A l’edició del 2014 va allotjar el mateix recorregut