Márquez i Dovizioso, una altra vegada protagonistes

Juan Antonio Lladós / EFE Actualitzada 18/10/2017 a les 10:53

Arriben al Gran Premi d’Austràlia de Moto GP amb només 11 punts de diferència

© Dovizioso i Márquez durant el passat Gran Premi del Japó. EFE

Marc Márquez i l’italià Andrea Dovizioso tornen a ser protagonistes aquest cap de setmana, ara en ocasió del Gran Premi d’Austràlia de MotoGP que es disputarà aquest cap de setmana al circuit de Phillip Island. Márquez segur que arriba a l’illa australiana, on es troba l’únic circuit -juntament amb el de Termas del Río Hondo a l’Argentina- de l’hemisferi sud del planeta, amb ganes de rescabalar-se de la derrota que li va infligir en l’última volta, en l’última revolt, Andrea Dovizioso.



Tot just onze punts separen Márquez de Dovizioso, una diferència exigua a falta de tres grans premis i que obliga els contendents a no cometre el més mínim error si volen mantenir intactes les seues opcions al títol fins el final. Si al principi de la temporada pocs podien ser els que pensaven que Dovizioso i el seu Ducati estarien lluitant pel títol mundial, ara ningú no dubta que és l’únic rival que té Marc Márquez camí del seu quart títol del mundial de MotoGP.



El centre d’atenció, òbviament, estarà en ells dos, encara que tornen a ser a la llista d’aspirants els habituals de cada gran premis, amb els dos pilots de Yamaha, l’italià Valentino Rossi i l’espanyol Maverick Viñales, com els que més "necessitat" tenen d’aconseguir un revulsiu, sobre tot tècnic, que els permeti sortir del "cul-de-sac" en el que semblen trobar-se ambdós amb el rendiment de les seues motos en determinades circumstàncies.



La pluja i els pneumàtics Michelin són factors que no els proven gens bé a les Yamaha, i ambdós ho han declarat per activa i per passiva; encara que a Phillip Island estan ara mateix entrant de ple a la primavera, amb temperatures que s’acosten als trenta graus centígrads, les condicions meteorològiques podrien empitjorar durant el cap de setmana i amb això complicar l’existència a no pocs pilots de MotoGP.



Tant el pilot de Repsol Honda, Márquez, com el de Ducati, Dovizioso, són els que compten amb més probabilitat d’encert. En les apostes ja que per diferents motius tant l’un com l’altre es juguen molt en aquesta cursa en les seues aspiracions al títol mundial de MotoGP de 2017 i pràcticament són els únics amb opcions matemàtiques al mateix, a més de Viñales, qui més a prop de troba d’ambdós però ja està a 41 punts.



Al marge Márquez i Dovizioso, a més dels dos pilots de Yamaha, l’última victòria del fabricant d’Iwata Data del qual de 2014 de la mà de Jorge Lorenzo, en la baralla per la victòria, precisament, podria estar el campió del món de Palma de Mallorca, encara que el seu rendiment amb la Ducati al Japó no va estar a l’altura de la qual cosa d’ell s’esperava, com tampoc en el cas de Dani Pedrosa, que va abandonar amb problemes de desgast del pneumàtic posterior del seu Repsol Honda.



Però, paradoxalment, l’últim vencedor a Austràlia va ser un pilot "independent", el britànic Cal Crutchlow, qui al manillar de l’Honda RC 213 V de l’equip de l’italià Lucio Cecchinello, va guanyar la cursa de 2016, que es va disputar en sec, la qual cosa obre encara més el ventall de possibles vencedors, si bé la lògica obliga a pensar en algun dels pilots oficials com a "probable" vencedor aquest cap de setmana a Phillip Island.



Una de les sorpreses del cap de setmana serà la presència en pista de l’australià Brac Parkes, contractat per Yama Tech 3 per substituir l’alemany Jonas Folger, que va haver de tornar d’urgència a Munic (Alemanya), per una probable recaiguda de la mononucleosi que va patir fa alguns anys i que li podria impedir d’acabar la temporada.



A Phillip Island, tornaran a tenir una oportunitat d’or Alex Rins amb la Suzuki GSX RR, que va col·locar en una més que meritòria cinquena plaça, o els germans Espargaró, Aleix amb l’Aprilia RS-GP, i el seu germà Pol amb la KTM RC 16, mentre que Álvaro Bautista intentarà rescabalar-se de la caiguda que va tenir a Motegi (Japó) i que li va impedir de puntuar.



Diferent serà el treball de Tito Rabat i Héctor Barbera, qui segur buscaran tancar de la millor manera possible la seua trajectòria esportiva als equips en els quals ara es troben.