Ogungbemi s’estrena en el quintet ideal de la LEB Or

Va ser elegit amb 21 punts de valoració com el millor base de la jornada

Jarred Ogungbemi-Jackson només ha tardat quatre jornades a ser inclòs per primera vegada en el quintet ideal de la jornada de la LEB Or. El base canadenc, que va arribar a l’Actel Força Lleida aquest estiu després de ser elegit com a millor base de la Lliga portuguesa, va aconseguir la seua primera distinció arran del bon partit que va completar davant del Breogán, en el qual va anotar 17 punts (amb 3 de 3 en triples), va repartir 5 assistències, va recuperar dos pilotes i va forçar quatre faltes, per a una valoració total de 21 punts, un més