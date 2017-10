El Lleida assigna 400 seients a l’afició de la Reial

Obrirà 8 portes del Camp d’Esports i es tallarà al trànsit l’avinguda Fleming

El Lleida ha reservat 400 localitats al Camp d’Esports per als seguidors de la Reial Societat, de cara al partit de la Copa del Rei que es jugarà el dijous 26. El president Albert Esteve va dir ahir que s’espera que vinguin “entre 150 i 200 seguidors, però estem preparats per si a última hora en vénen més”. Esteve va dir que s’estan fent preparatius pensant que l’estadi pot omplir-se. “Volem el camp ple, però si en vénen 9.500 també estarem contents. El que sí que volem és que la gent gaudeixi d’un partit com aquest que nosaltres juguem sense pressió.” De moment el club ha despatxat la meitat de l’aforament, unes 6.500 entrades.

Per a aquest matx el club obrirà vuit portes, dos més de les que hi ha en un partit de Lliga, i utilitzarà 36 efectius per a personal de seguretat en aquests accessos. Esteve va demanar ahir als aficionats “que vinguin amb temps, perquè el perímetre de seguretat s’ampliarà, per la qual cosa també recomanem que s’utilitzi el transport públic”, ja que, a més, l’accés a l’estadi des de Ronda estarà tallat a Fleming i caldrà fer-ho per l’avinguda Onze de Setembre. “El perímetre serà molt més gran que en un partit de Lliga”, va afegir.

Els abonats que encara no han retirat la seua entrada, que costa 10 euros, tenen de termini fins demà per fer-ho, ja que les que no s’hagin retirat es posaran dilluns a la venda per a públic en general. El dia del partit les entrades seran més cares, a 45, 35 i 25 euros.

D’altra banda, ahir van començar les obres per a la substitució del marcador, que es prolongaran durant deu o dotze setmanes, per la qual cosa de moment es col·locarà un marcador provisional que el club confia estrenar aquest diumenge davant del Cornellà. Les obres es faran en tres fases, amb un cost total de 179.104 euros, encara que ara s’executaran les dos primeres fases, que costen un total de 102.450 euros. “Col·locarem primer dos marcadors, un en la ubicació actual i un altre, rectangular, a Tribuna i més endavant se’n col·locaran dos més, a Lateral i a Gol Nord”, va explicar Esteve.

El president va destacar que el cost el finança el club, encara que “tenim un pàrtner que pagarà el trenta per cent del total” i va recordar que encara falten moltes coses per fer a l’estadi. “En vint anys no s’ha fet res i nosaltres hem anat invertint en millores, però no ho podem fer sols”, per la qual cosa va instar la Paeria que faci accions prioritàries, “com els lavabos, que ja és un tema de salut, o els vestidors. El club porta un ritme, però si volem arribar al futbol professional l’entorn també ha de portar el mateix ritme”.

També va confirmar que aquest dissabte s’inaugurarà la porta número 7, dedicada a Antoni Palau.