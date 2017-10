Derrota d’un Cadí minvat

Acusa les baixes i els problemes físics de diverses jugadores en el primer derbi català de la temporada davant del Sant Adrià || La diferència en el rebot, 27 locals per 43 de les rivals, una altra clau

El Cadí la Seu va caure derrotat davant de l’ascendit Sant Adrià per 62-69, en el primer derbi català de la temporada en el qual les de l’Alt Urgell van acusar les baixes i els problemes físics que arrossegaven diverses jugadores. A banda d’estar molt minvat físicament, l’equip de Bernat Canut va estar per sota del rival en la faceta rebotejadora (27 rebots per a les locals per 43 de les visitants), la qual cosa també explica el resultat final, malgrat que les urgellenques mai van perdre la cara al partit.En un derbi català inèdit fins ara, que va ser