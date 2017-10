Forts a domicili

L’Actel Lleida suma la segona victòria de la temporada a l’imposar-se a la pista del Clavijo || Els de Borja Comenge milloren a la segona part per emportar-se el triomf

L’Actel Lleida es va retrobar ahir amb la victòria, la segona de la temporada, a l’imposar-se a la pista del Clavijo (75-81), en un partit en el qual l’equip dirigit per Borja Comenge va millorar substancialment les seues prestacions a la segona meitat, després d’una primera molt fluixa. Un segon triomf que dóna un plus de tranquil·litat als lleidatans en aquest començament de Lliga marcat per les baixes.Inici de partit molt travat, amb els equips competint en errors. L’Actel Lleida aconseguia recuperar pilotes, però els seus acabaments no eren encertats, per la qual cosa els locals van començar manant. Comenge