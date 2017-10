Màrquez preparat per lluitar per la victòria a Austràlia

Aconsegueix la pole a Phillip Island

Marc Màrquez (Repsol Honda RC 213 V) va demostrar estar preparat per lluitar per la victòria en el Gran Premi d’Austràlia de MotoGP que aquest diumenge es disputarà en el circuit de Phillip Island, en aconseguir amb certa autoritat el millor temps d’entrenaments.

Màrquez va fer un pas al capdavant mentre que el seu rival pel títol, l’italià Andrea Dovizioso (Ducati Desmosedici GP17), va acabar onzè.

Amb això va sumar la seua setena "pole position", la seua millor classificació d’entrenaments, ja que va avantatjar en més de tres dècimes de segon al següent classificat, el també espanyol i aspirant al títol, encara que a 41 punts de distància, Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1), amb el francès Johann Zarco (Yamaha YZR M 1), tercer.

El pilot de Repsol Honda es troba en una posició òptima per intentar rescabalar-se de la mala sort de l’any passat, quan va caure mentre era líder de la cursa, i de la derrota que la setmana passada li va infligir en el circuit japonès de Motegi Andrea Dovizioso.

L’italià Andrea Iannone (Suzuki GSX RR) va ser el primer líder en aprofitar-se del rebuf de Marc Márquez, que es va posar segon malgrat realitzar ell tot l’esforç en la volta de llançament, però en la següent, en la tercera, va recuperar la plaça amb un temps de 1:28.884, que ja era el més ràpid de tot el cap de setmana, amb l’italià segon i l’australià Jack Miller (Honda RC 213 V), tercer, en el mateix segon que ells.

En tant, Andrea Dovizioso, l’únic pilot de Ducati que va aconseguir accedir a la segona classificació, no ho va tenir massa fàcil en ocupar la dotzena plaça, a 1,2 segons del seu rival pel títol.

El francès Johann Zarco (Yamaha YZR M 1) va ser el següent protagonista per batre el temps de Màrquez en 140 mil·lèsimes de segon i arrabassar-li la primera posició a l’espanyol, i a ell se la va arrabassar un altre espanyol, Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1).

Però en pista encara estava el pilot de Repsol Honda, que en la seua penúltima volta va aconseguir recuperar la primera plaça amb 1:28.386, si bé en pista hi havia amb parcials per sota del seu registre tant Dovizioso com Miller, Zarco i Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP), que havia estat el més ràpid d’entrenaments lliures.

Cap no va aconseguir el seu objectiu i Màrquez va sumar la seua setena millor classificació de la temporada, que li atorga una posició privilegiada per intentar sumar una nova victòria que li permeti distanciar-se de Dovizioso en el campionat, sobretot després del petit fracàs de l’italià a l’ésser onzè i, amb això, versi obligat a sortir des de la quarta línia de la formació de sortida.

L’italià Mattia Pasini (Kalex) va dominar en Moto2 des de la sisena volta, encara que l’alemany Marcel Schrotter (Suter) es va quedar vuit mil·lèsimes de segon del seu registre, superant el portuguès Miguel Oliveira (KTM) i el sud-africà Brad Binder (KTM), campió del món de Moto3 el 2016.

L’espanyol Jorge Martín (Honda) va tornar a ser el més ràpid d’entrenaments, per vuitena vegada en el que va de temporada, en Moto3, i partirà per davant de l’argentí Gabriel Rodrigo (KTM) i el líder del mundial, l’espanyol Joan Mir (Honda), que es va oblidar dels problemes que li van apressar a Motegi (Japó) i té al seu rival pel títol, l’italià Romano Fenati (Honda), per darrere d’ell.