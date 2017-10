A punt per a la Copa

El Lleida protagonitza una remuntada èpica davant del Cornellà, aixecant un 0-2 després del descans, i se situa tercer abans de rebre la Reial Societat || Iván Agudo, far de l’equip amb dos gols i una assistència

El Lleida Esportiu, en un vespre màgic i que passarà a la història de les seues estadístiques, va aixecar un 0-2 després del descans i va endossar quatre gols a un Cornellà que va esborrar del camp en el segon període. L’equip blau aconsegueix així ascendir a la tercera plaça del play-off i enfila la setmana pletòric d’ànim i mantenint la bona forma abans d’enfrontar-se dijous en la Copa del Rei a tot un Primera divisió com la Reial Societat. Ningú va simbolitzar com Iván Agudo la reacció furiosa no exempta de qualitat de l’equip a la segona meitat. Dos