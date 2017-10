Homenatge a pioneres de la pilota

El CF Pardinyes celebra el 25 aniversari del seu equip femení, el primer de Lleida a inscriure’s a la Federació Catalana || L’equip actual i el d’històriques van empatar a 4

El CF Pardinyes compleix 65 anys, però no va ser fins al 1992 que va nàixer la secció femenina d’aquest club. Encara que hi havia hagut alguns projectes a la província, va ser aquell any quan es va inscriure per primera vegada un equip femení lleidatà a la Federació Catalana de Futbol, per la qual cosa es considera el CF Pardinyes el club pioner a Lleida.

Per commemorar aquest 25 aniversari, el club va organitzar ahir un partit homenatge entre l’actual equip femení A, que va ascendir la passada temporada a Segona divisió, que és l’avantsala de la màxima categoria, i un combinat de jugadores d’aquests últims 25 anys. De fet, el femení A del CF Pardinyes ha estat sempre un dels equips històrics i referents de la ciutat, el primer a jugar diverses temporades a Segona divisió. En l’última dècada, el Pardinyes femení va militar a Preferent Catalana i la temporada passada (2016-17) va aconseguir un històric ascens a la categoria estatal, on el club havia estat.

Encara que el resultat del partit d’ahir va ser el de menys –empat a quatre gols–, el més important és que el camp municipal de Pardinyes es va omplir per retre homenatge a aquestes jugadores, tant les actuals com les d’antany, que han fet història al club.