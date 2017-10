Ja acaricia la quarta corona

Màrquez triomfa a Phillip Island i podria ser campió a Malàisia || En tindria prou amb ser segon si Dovizioso, que ahir va ser tretzè, guanyés

Marc Màrquez (Repsol Honda RC 213 V) va aconseguir ahir la sisena victòria de la temporada i va fer un pas de gegant per aconseguir el seu quart títol mundial de MotoGP, el sisè de la seua carrera. El triomf del lleidatà, després d’una laboriosa carrera que per moments va tenir fins a vuit pilots al grup del davant, unit al “desastre” d’Andrea Dovizioso (Ducati Desmosedici GP17), que només va poder ser tretzè, situa el pilot de Cervera amb un avantatge de 33 punts, amb la qual cosa ja podria ser campió diumenge vinent a Malàisia. Per a això n’hi