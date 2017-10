L’ICG rescata un punt

Gràcies a un gol de falta directa de Xixi Creus a 25 segons de la conclusió || Els llistats van veure com els anul·laven dos gols, el segon en l’última jugada que va provocar una petita tangana

La informació de qualitat té un preu Si ja ets subscriptor, identifica't i tindràs accés a tots els continguts

Si encara no ho ets, compra la subscripció que més encaixa amb tu

Notícia / pàgina

Comprar

SEGRE en format digital Informa't

SEGRE en paper +

SEGRE en format digital Informa't

L’ICG Software Lleida va salvar in extremis un punt davant d’un ultradefensiu Igualada (2-2), en un duel mancat de ritme però que va concentrar tota la intensitat en un final d’infart, en què els llistats haurien pogut perdre i fins i tot guanyar, si no hagués estat perquè els àrbitres van anul·lar un gol a Andreu Tomàs, el segon del matí, quan faltaven tan sols 16 segons per a la conclusió, a l’entendre que havia rematat amb el patí, quan les imatges de televisió van confirmar que va ser amb l’estic.El partit no va començar gens bé per als d’Albert