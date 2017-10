L’Ivars destrossa el Golmés, que perd el liderat

L’Ivars va jugar el millor partit en el que va de temporada després de derrotar el líder Golmés per golejada. A la primera part hi va haver un clar domini dels locals, que van arribar 1-0 al descans. A la segona meitat, la tònica del matx va canviar i va ser el Golmés qui va prendre el comandament de l’encontre, al crear bones ocasions de gol, encara que sempre desbaratades per la bona defensa local i el porter. En el minut 72, el marcador es va tornar a moure amb un altre gol de l’Ivars. En els últims minuts, i aprofitant les dos expulsions del Golmés, els locals van aconseguir dos gols més que van sentenciar la victòria.