N-240 AP-2 Tipus de via Carretera interurbana Autopista Carrils Un carril per sentit sense separació Dos carrils (3 en diversos trams) per sentit amb separador Velocitat màxima 60/100 km/h 120 km/h Temps de recorregut

(Lleida - Montblanc) 61 minuts 45 minuts Preu

(Lleida - Montblanc) 0€ 5,75€ (vehicles lleugers)

8,50 i 12,75€ (vehicles pesats) Intensitat Mitjana Diària (IMD) 10.900 vehicles diaris (Juneda a Lleida)

7.200 vehicles diaris (Vinaixa - Borges) 11.000 vehicles diaris (10% vehicles pesats) Càrrega Carga inestable de Borges a Lleida sense problemes greus Sobrecapacitada. Capacitat per 40.000 vehicles diaris Seguretat EuroRAP Risc baix-mig (Lleida - Vimbodí) Risc baix

CRONOLOGIA D'UN CONFLICTE POLÍTIC

2010 - Foment planteja per primer cop alliberar l'AP-2 entre Lleida i Montblanc com a alternativa a construir una autovia nova (A-27).

Foment planteja per primer cop alliberar l'AP-2 entre Lleida i Montblanc com a alternativa a construir una autovia nova (A-27). 2012 – Enric Mir (Borges) i Antoni Villas (Juneda) reclamen de forma conjunta la construcció de les rotondes projectades i alliberar l'AP-2. Masia Salat, al seu torn, anuncia que vol construir una rotonda davant el complex del restaurant i l'hotel i que es farà càrrec del cost de l'obra. Es perfila una possible solució consensuada: alentir l'N-240 amb rotondes i alliberar l'AP-2.

– Foment instal·la quatre semàfors intermitents en dos encreuaments de l'N-240 al seu pas per Juneda. Segueixen els accidents en aquest tram i els alcaldes de l'N-240 creen la Plataforma Prou Morts a l'N-240. Ara consideren insuficients les cinc rotondes promeses i reclamen més solucions. La Diputació de Lleida dóna suport a la plataforma i les seues reivindicacions.

2014 – La Plataforma Prou Morts amplia suports per aconseguir l'alliberament de l'AP-2 i reuneix l'Ateneu Popular Garriguenc (que des del 2012 ja s'hi manifestava a favor), Conca 22 i les Cambres de Comerç de Lleida i Reus. El febrer porta la proposta d'alliberament al Congrés. La ministra Ana Pastor vol esperar a finalitzar la concessió (2021) per alliberar l'AP-2. Santi Vila, Conseller de Territori, ho veu inadmissible i al setembre anuncia la construcció de l'autovia A-27 gratuïta entre Lleida i les Borges (desdoblar l'N-240), fet que fa innecessàries (o menys urgents) les rotondes previstes a Juneda. Aquell novembre, Pastor anuncia que descarta ampliar la concessió a Abertis per l'AP-2, fet que faria trontollar la construcció de l'A-27 perquè hi hauria dues vies ràpides gratuïtes.

2015 - L' Ateneu Popular Garriguenc es posiciona reclamant alliberar l'AP-2 en lloc de desdoblar l'N-240, al·legant un menor impacte econòmic i ambiental, mentre que alcaldes ( Plataforma Prou Morts ) i Cambra de Comerç es desmarquen de l'alliberament i demanen ara el desdoblament de l'N-240. Mentrestant Abertis assegura que aspira a la concessió de l'AP-2 a partir del 2021 i Vila exigeix de nou la construcció de l' A-27 (autovia). Com a prova i per reduir el nombre de camions per l'N-240, s'aprova la bonificació del 50% pels transportistes que circulin per l'AP-2 en lloc de l'N-240, un test que un mes després es descobreix que no té efecte, ja que no disminueix el trànsit de camions per l'N-240, malgrat que l'AP-2 alliberada tindria accés completament gratuït i no del 50%. Ignasi Llorens, candidat a Lleida del PP , porta el desdoblament de l'N-240 com un dels punts forts del seu programa polític. La subdelegada del govern (PP) Imma Manso també defensa el desdoblament.

2016 – S'inicien les obres de la primera rotonda de l'N-240 a Margalef, l'única en tot el seu recorregut de Lleida a Tarragona. Després del darrer accident que deixa una víctima mortal, Josep Rull , actual conseller de Territori, es reuneix amb la Plataforma Prou Morts i planteja la duplicació de la carretera . Aquesta duplicació convertiria l'N-240 de Lleida a les Borges en una via ràpida de dos carrils per banda. Políticament, la CUP s'afegeix a l'alliberament de l'AP-2. El darrer en posicionar-se és la plataforma ecologista IPCENA , que també reclama l'alliberament de l'AP-2.

– S'inicien les obres de la primera rotonda de l'N-240 a Margalef, l'única en tot el seu recorregut de Lleida a Tarragona. que deixa una víctima mortal, , actual conseller de Territori, es reuneix amb la i planteja la . Aquesta duplicació convertiria l'N-240 de Lleida a les Borges en una Políticament, la s'afegeix a l'alliberament de l'AP-2. El darrer en posicionar-se és la plataforma ecologista , que també reclama l'alliberament de l'AP-2. Les darreres informacions apunten a la preferència de Foment a la construcció d'una nova calçada entre Lleida i les Borges Blanques aprofitant l'actual N-240 (que no la convertiria en autovia sinó en via duplicada) i a l' alliberament de l'AP-2 entre Borges i Montblanc .

Fa 4 anys q reclamem alliberar autopista entre Lleida-Montblanc. És +barat, +sostenible i, sobretot, +immediat i millorar l'N240 #DebatN240 — AteneuPopGarriguenc (@AtPopGarriguenc) 19 de novembre de 2016

#DebatN240 Reclamem un consens immediat per a l'única solució immediata possible: el RESCAT de l'AP2 #rescatap2 — CUP Ponent-Pirineus (@CUPPonent) 21 de noviembre de 2016

#Lleida necessita millorar l'actual N-240 i alliberar l'AP-2 aprofitant així les infraestructures que ja tenim #DebatN240 — PSC Lleida (@lleidapsc) 21 de noviembre de 2016

Ens posicionem a favor de l'alliberament de la AP2. #DebatN240 — Ipcena-EdC (@Ipcena_EdC) 22 de noviembre de 2016

Des de l’any 2008 les manifestacions han canviat de format, peticions i colors polítics. Aquell any Juneda reclamava la construcció de rotondes per evitar entrades i sortides al mateix nivell. Però en tot aquests temps les úniques actuacions han sigut la col·locació de senyals lluminoses i algunes millores d’accessos fins aquest any, que s’ha estrenat la primera rotonda, a la cruïlla de Margalef, de les quatre previstes fins a Juneda.La mutació de les reivindicacions han anat variant i avui ja no només es reclamen les rotondes, sinó més actuacions, que el territori ha debatut ens diverses ocasions. Les dues propostes en debat són l’(autopista que passa paral·lela a l’N-240 entre Lleida i Montblanc) i la(a aquesta opció ens hi referim com desdoblar o duplicar l'N-240).Entre els anys 2009 i 2013 hi van haver 258 accidents amb 21 morts i 32 ferits greus. Aquesta xifra, tot i amb un lleuger descens, no ha deixat d'ampliar-se des de llavors. La xifra de morts el 2016 (des del 2009) és de 28 i els accidents ja són més de 300. No hi ha un punt negre concret, sinó la suma de diversos factors, com el tipus de via (un carril per cada sentit), la capacitat de vehicles, les interseccions a mateix nivell o alguns problemes puntuals de visibilitat (boira).. L'N-240 i l'AP-2. Segons un estudi de l'any 2012 sobre aquestes dues vies, n'extraiem les dades següents. Durant aquest períodeproposa la construcció de rotondes als tres accessos de la població a l'N-240 i reclama als Mossos que estudiïn la velocitat dels vehicles al pas per aquesta via. Atenent aquesta reivindicació, Foment projecta quatre rotondes a Juneda i una a l'encreuament de Margalef per millorar els accessos a nivell. S'anuncien, a més, les licitacions de l'(veure imatge lateral), una nova autovia que ha de transcórrer paral·lela a l'autopista AP-2 entre Tarragona i Lleida i aparentment sobre el traçat de l'actual N-240 de Montblanc a Lleida. Projecte al qual Montblanc hi presenta al·legacions mediambientals. Mentrestant, més accidents en aquesta via al seu pas per Juneda mobilitzen la ciutadania, que anuncia talls repetits a l'-N240. Foment anuncia una nova rotonda a l'encreuament del Salat, entre Borges i Juneda.La cronologia que hem vist situa les demandes en dos punts clau, l'alliberament de l'AP-2 i la construcció d'una nova via. Hem elaborat una infografia explicant de forma esquemàtica cada una d'aquestes demandes i els suports que té.



AP2 lliure, molt trànsit, sbt pesant i d llarg recorregut, aniria pr AP2. Rotondes, radars i transprt públic tb millorarien N240 #DebatN240 — AteneuPopGarriguenc (@AtPopGarriguenc) 19 de novembre de 2016

Fent variant a les poblacions que encara no en tenen i alliberant l'AP-2 podem baixar la mortalitat a la N-240 #DebatN240 — PSC Lleida (@lleidapsc) 21 de noviembre de 2016

Fins 2014 el consens era total. Un sector se'n va despenjar, no sabem pq, i s'han deixat d banda veus d ls q hi havia fa 2 anys. #DebatN240 — AteneuPopGarriguenc (@AtPopGarriguenc) 19 de novembre de 2016



Si es prioritza duplicació estarem almenys 5anys q a l'N240 continuarà tot igual, amb l mateix trànsit i ls mateixos punts negres #DebatN240 — AteneuPopGarriguenc (@AtPopGarriguenc) 19 de novembre de 2016

#DebatN240 Solució immediata: #rescatAP2. Solució definitiva: rescat AP2 i millora de l'N240, en funció de les necessitats post-rescat — CUP Ponent-Pirineus (@CUPPonent) 21 de noviembre de 2016

Alliberament Ap2 i sentit comú! #DebatN240 — Norbert Herrera (@norbertherrera) 20 de noviembre de 2016

@SEGREcom les rotondes no són cap solució,informe per la N340 del @ClubRACC és vàlid aquí.

Rescat AP2 ja capacitat 40000 v/d infrautilitzada — Guillem Eroles (@Guillemerpe) 21 de noviembre de 2016