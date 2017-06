Activen l'alerta per una nova onada de calor els pròxims dies

Agricultura adverteix del perill de llençar petards en zones amb vegetació

Alerten del perill de llençar petards en zones amb vegetació

Les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya indiquen la possibilitat que se superi el llindar de temperatures extremes per aquesta època de l’any a molts punts de Catalunya. La superació de temperatures extremes afectarà principalment les comarques de l'interior de Catalunya i especialment Ponent. El pic de calor es produirà aquest divendres coincidint amb la revetlla de Sant Joan.De moment,Aquesta és la primera alerta del pla Procicat per onada de calor de l’estiu, però la segona en menys de dues setmanes.D’altra banda, el perill d’incendi forestal augmenta a partir d’aquest dijous, degut a un nou increment de les temperatures i a una disminució de les humitats relatives. Davant aquest risc i coincidint sobretot amb la revetlla de Sant Joan, el departament d’Agricultura demana molta prudència i la màxima col·laboració ciutadana per evitar qualsevol tipus d’imprudència.El Decret 64/1995 estableix que. Per extremar les precaucions és important recordar que si es llencen coets s’ha der fer sempre en direcció contrària a la zona forestal i que, tot i estar a més de 500 metres de zona forestal, és convenient evitar el llançament de coets i altres focs d’artifici prop de zones agrícoles amb conreu cereal, donada la seva alta inflamabilitat.La manipulació de focs d’artifici per menors d’edat sempre ha de ser supervisada per un adult.El llançament de focs d’artifici ha estat la causa de 95 incendis forestals en els últims 6 anys. D’aquests, més de la meitat, concretament 55, s’han produït durant la revetlla i el mateix dia de Sant Joan. L’any passat, un menor a Vallbona de les Monges (Urgell) va ocasionar un incendi que va calcinar 93 hectàrees de bosc.