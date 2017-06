Irene Villa, víctima d'ETA: “Comences molts cops de zero, el fracàs ensenya més”

Conferència a la Llotja d’Irene Villa, víctima d’ETA, sobre superació || A la jornada anual del Club Lleida Esade Alumni

És un clar exemple de superació, ha demostrat que tot es pot en aquesta vida i aquest dijous ho va deixar clar a la Llotja. Irene Villa, la jove que el 1991 va patir un atemptat d’ETA al costat de la seua mare en el qual va perdre les dos cames i tres dits d’una mà, va ser la protagonista de la jornada anual del Club Lleida Esade Alumni.



Allà va firmar exemplars del seu llibre, Saber que se puede, i va oferir una conferència en què va animar els presents a tenir motivació i alegria de viure i tenir present que el fracàs és part del camí. “He hagut de començar moltes vegades de zero i sempre dic que el fracàs m’ha ensenyat molt més. Em fa ràbia haver de pensar que per disfrutar de la vida i aconseguir els teus objectius calgui passar per una cosa tan greu com la que em va ocórrer a mi i a la meua mare”, va assegurar Villa, que avui és, entre altres coses, Ambaixadora Europea de la Ciutadania.

“La gent diu que sóc un exemple de superació perquè sóc senzilla i sempre somric, però és que no et pots quedar en el pensament negatiu”, va argumentar, no sense reconèixer moments durs com quan un bacteri li va provocar una infecció i quatre anys d’hospitals.



“També reconec que va ser terrible veure com havia quedat després de l’atemptat. De sobte em faltava mig cos. Però un dia vaig canviar el xip i vaig pensar que estava viva i que era així”, va destacar.