Fogueres amb rècord de calor

Ponent ultima els preparatius per a la revetlla d’aquesta nit i a Lleida ciutat hi ha previstes tretze fogueres || Alcarràs i Soses arriben a 39 graus un dia amb dos focs per petards a la capital

© Preparatius per a la foguera per la revetlla de Sant Joan a la Seu Vella.

Fogueres i falles ja estan a punt per convertir les comarques lleidatanes en l’escenari d’una nova nit màgica, la de Sant Joan, la més curta de l’any, la del solstici d’estiu.



En desenes de localitats ja van començar aquest dijous els preparatius de les fogueres, amb voluntaris apilant fustes i cartrons als punts assenyalats per poder encendre avui la metxa. Pel que fa a Lleida ciutat, el pla editat per la Paeria mostrava les tretze fogueres previstes (al tancament d’aquesta edició encara estaven totes pendents de ser autoritzades), una de les quals a la Seu Vella i la majoria de les restants als barris de la ciutat.

Diversos centres excursionistes i penyes ciclistes ja van iniciar aquest dijous el camí del Canigó per poder portar la flama renovada amb la qual s’encendran les fogueres.



Lleida ja acumula tretze dies per sobre dels 35 graus, el període més llarg des de l’agost del 2003

Així mateix, diverses localitats del Pirineu com Isil, Boí, Casós, el Pont de Suert o Vilaller ja estan preparades per viure una nova nit de foc amb la baixada de les falles, que han portat a la plena ocupació els establiments de muntanya. I ja sigui a les comarques del pla o del Pirineu, el que tampoc faltaran seran les coques de Sant Joan i els petards, per als quals les autoritats han demanat extremar la precaució.

De fet, aquest dijous mateix els bombers van haver de sufocar dos incendis presumptament ocasionats pel llançament de petards. A Lleida ciutat, dos contenidors van quedar calcinats al carrer passeig de Ronda, mentre que la Guàrdia Urbana va haver de tallar el trànsit al tram entre l’avinguda Prat de la Riba i Alcalde Recasens per un incendi de matolls.



, malgrat que tot va quedar en un ensurt. Així mateix, els Bombers van sufocar petits incendis agrícoles i de vegetació a Lleida, Corbins i Vinaixa.

D’altra banda, Ponent va tornar a suportar les elevades temperatures, assolint el rècord del que va d’any amb fins als 39 graus a Alcarràs o Soses. A Lleida ciutat, s’acumulen tretze dies amb el termòmetre per sobre dels 35 anys, el període més llarg des de l’agost del 2003. Una onada de calor que seguirà fins demà, per la qual cosa Protecció Civil i la Generalitat han activat els diferents protocols per evitar incendis durant la revetlla.



Quant a la fòbia que tenen la majoria de mascotes davant dels petards, el Col·legi de Veterinaris de Catalunya va recomanar un tractament de sensibilització, així com medicaments que els tranquil·litzin i una sèrie de pautes a seguir a casa, com tancar persianes i mantenir la calma, i al carrer, com evitar les hores amb més afluència i portar-les sempre lligades.



