El foc més màgic i festiu

Centenars de fogueres i falles il·luminen la nit de la revetlla de Sant Joan a les comarques de Ponent || La Flama del Canigó, repartida en nombrosos municipis

Les comarques de Ponent van viure ahir amb temperatures tòrrides la nit màgica de Sant Joan, en què la Flama del Canigó inspira tots els Països Catalans i encén les múltiples fogueres instal·lades per celebrar també l’arribada de l’estiu. A Lleida ciutat, Protecció Civil va autoritzar un total de 26 fogueres repartides per diferents barris i partides. En el cas de la del Secà de Sant Pere, es va haver de retirar material davant de l’excés de càrrega, que podia ser perillós. Una de les més emblemàtiques, la del Turó de la Seu Vella, va tornar a cremar per sisè any consecutiu i com a novetat es va fer una performance per part del Cercle de Belles Arts i de l’Associació Arts de Ponent.

Una nit de màgia i comunitat que es va viure amb la tradició de fons com a Tàrrega, on l’arribada de la Flama del Canigó per part de la Penya Pedal de Bellpuig va coincidir amb el bateig i presentació del Grup Infantill de Diables BAT, format per 26 nens de 3 a 14 anys.

A Mollerussa, la celebració es va iniciar amb l’arribada del foc procedent de la muntanya del Canigó de mans d’atletes dels Xafatolls, que van encendre el peveter. A la mateixa hora, l’associació Jovent de Mollerussa va celebrar el seu Correbars amb 200 participants. Al Pirineu, les falles van tornar a ser protagonistes. A Isil, una delegació de periodistes i turoperadors procedents de Rússia van presenciar en directe la festa, que també se celebra en altres localitats com el Pont de Suert, Boí, Vilaller i Casós. A la Val d’Aran, Les i Arties van celebrar les Hèstes deth Huec, amb danses tradicionals al voltant del foc.