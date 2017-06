Un incendi de vegetació a Cervera, succés més remarcable en la revetlla

Els bombers atenen 1.291 serveis, cap de greu, per Sant Joan a Catalunya

Els Bombers han atès 1.291 serveis durant la revetlla de Sant Joan a Catalunya, especialment per apagar petits incendis provocats per petards i coets, si bé no s’ha registrat cap incidència greu ni cap sinistre mortal a les carreteres.

En Lleida, la incidència més destacable s’ha produït a Cervera, on un incendi de vegetació iniciat a les 2.00 hores de la matinada, i controlat en poc més d’una hora, ha afectat 2,5 hectàrees de vegetació agrícola.

Segons ha informat la consellería d’Interior, des de les 20.00 hores d’ahir a la nit fins les 8.00 hores d’avui el telèfon d’emergències 112 ha rebut amb motiu de la revetlla de San Juan 5.206 anomenades, corresponents a 2.366 incidents, que han derivat en 1.291 serveis per part dels Bombers.

La majoria dels serveis dels Bombers han estat per apagar 589 incendis de vegetació, especialment urbana, però també agrícola i forestal.

Els Bombers també han hagut d’acudir a nuclis urbans per pagar incendis de contenidors o mobiliari urbà, provocats majoritàriament per petards i coets

La comarca barcelonina del Vallès Occidental ha estat en la que els Bombers han efectuat més serveis, en concret 236, gairebé en la seua totalitat per incendis de vegetació i de contenidors, vehicles i elements a l’interior d’habitatges.

Una de les incidències més rellevants que han hagut d’atendre els Bombers durant la revetlla ha estat un incendi de vegetació a la zona de les Botigues de Sitges (Barcelona), que es va iniciar cap a les 23.15 hores i va poder ser controlat a la 1.00 de la matinada.

L’incendi, que ha afectat unes dos hectàrees de vegetació, ha obligat a mobilitzar dotze dotacions terrestres dels Bombers.

Per la seua part, a Bonastre (Tarragona), un incendi, iniciat a les 23.30 hores i controlat a les 4.00 hores de la matinada, ha afectat una superfície estimada d’unes tres hectàrees i mitjana de vegetació en una zona boscosa.

Els Bombers continuen remullant aquest matí amb deu dotacions la superfície afectada per l’incendi de Esparreguera (Barcelona), iniciat ahir a la tarda a prop de la carretera B-231, que ja està completament controlat després d’afectar unes 6,5 hectàrees, d’elles 3,5 de vegetació forestal i 3 d’agrícoles.

La Generalitat manté en alerta el pla de protecció civil de Catalunya per l’onada de calor i el de riscos d’incendis.

En total, durant la revetlla, el telèfon d’emergències 112 ha atès 5.206 anomenades, corresponents a 2.366 incidents, majoritàriament en l’àmbit metropolità.

El tipus d’incident que ha generat més trucades ha estat la crema de contenidors (727 trucades per 281 incidents diferents), seguit de la crema de matolls en la via pública (594 trucades corresponents a 190 incidents), foc en solar (316 trucades, 248 incidents) i foc en arbres (314 trucades, 83 incidents).

També s’han efectuat 720 trucades, corresponents a 555 incidents vinculats a l’incivisme, com a soroll, baralles o embriaguesa en espai públic.

Malgrat que, com cada any, la revetlla de Sant Joan és la que suma un major nombre de serveis per part dels Bombers, al llarg de la nit no s’ha produït cap emergència important, més enllà dels petits incendis, segons Protecció Civil.

A les carreteres catalanes tampoc no hi ha hagut durant tota la revetlla, ni durant la primera fase de l’operació sortida -en la qual ahir a la tarda es van registrar cues quilomètriques- cap accident mortal, segons el Servei Català de Trànsit (SCT).