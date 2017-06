Arranca el quart Circ Picat d’Alpicat

El certamen compta amb representacions d’una dotzena de companyies repartides en sis escenaris || L’obra ‘Ni cap ni peus’ de Circ Vermut tancarà avui aquesta nova edició del festival circense

La quarta edició del festival Circ Picat va alçar ahir el teló a Alpicat, on se celebrarà fins avui, amb una programació que inclou espectacles d’una dotzena de companyies majoritàriament de circ, tots de caràcter gratuït.El certamen va arrancar al matí amb tallers de circ d’Improvistos’s, seguits per la companyia Cirkonita i Petit efecte, un espectacle de malabars i equilibris; Circ Xic, amb Teatre de Funàmbuls, un muntatge que inclou malabars, clown i equilibris; la mateixa fórmula que va repetir la companyia Los Barlou amb l’obra Set Up. La va seguir la formació Bot Project amb l’espectacle Collage, amb el