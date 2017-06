Sant Joan festiu i sense incidents

Els lleidatans disfruten la nit més curta de l’any malgrat la calor || Fogueres, petards, revetlles i falles, els protagonistes de les nits d’aquest cap de setmana

© Més de 3.500 persones van anar divendres a la nit a veure l’encesa de l’Haro de Les, que aquest any va costar més de l’habitual que s’encengués.

© Més de 3.500 persones van anar divendres a la nit a veure l’encesa de l’Haro de Les, que aquest any va costar més de l’habitual que s’encengués.

© Més de 3.500 persones van anar divendres a la nit a veure l’encesa de l’Haro de Les, que aquest any va costar més de l’habitual que s’encengués.

© Més de 3.500 persones van anar divendres a la nit a veure l’encesa de l’Haro de Les, que aquest any va costar més de l’habitual que s’encengués.

© Més de 3.500 persones van anar divendres a la nit a veure l’encesa de l’Haro de Les, que aquest any va costar més de l’habitual que s’encengués.

© Més de 3.500 persones van anar divendres a la nit a veure l’encesa de l’Haro de Les, que aquest any va costar més de l’habitual que s’encengués.

La Flama del Canigó, focs, petards i molta calor van ser els protagonistes de la Nit de Sant Joan, que es va saldar sense incidents d’importància (vegeu el desglossament). Una de les celebracions més emblemàtiques va ser la baixada de falles, declarades Patrimoni de la Humanitat, que a Boí, Casós, el Pont de Suert i Vilaller van reivindicar més efectius al parc de bombers del Pont. Ahir a la nit estaven previstes a Senet. Al Pallars també es van baixar divendres a Isil i Alins, a més de Les i Arties, a la Val d’Aran, on es crema un gran tronc a la plaça.

Així mateix, a la majoria de municipis, la Flama del Canigó va donar pas a les fogueres, de les quals només a Lleida ciutat n’hi havia 26, una de les més emblemàtiques a la Seu Vella. La capital del Segrià també es va deixar portar per la música, amb el Festival de l’Horta, en el qual van actuar grups com Möndo Loco, Pastorets Rock i Koers. Les restes de la diversió i els petards eren ben visibles ahir al matí en molts carrers. Poblacions com Juneda van gaudir d’un espectacle de foc dels més petits dels Rojos de Junda seguit d’un muntatge pirotècnic de Sac Espectacles.

A Vallbona de les Monges la foguera va ser amb il·luminació led i sense foc per recordar l’incendi que va provocar un nen amb un petard l’any passat. Ivars, Tàrrega o Balaguer van ser altres dels molts municipis que van celebrar Sant Joan, que va tenir pràcticament plena ocupació a les instal·lacions turístiques de Ponent. A tot Catalunya, els bombers van efectuar 1.291 serveis, una xifra similar a la de l’any passat.